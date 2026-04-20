الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات لضمان إمدادات وقود الطائرات مع تعطل هرمز
أ ش أ

كشفت مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية عن خطة طوارئ سيتم الإعلان عنها الأربعاء المقبل، تستهدف إعادة هيكلة توزيع وقود الطائرات داخل الاتحاد الأوروبي.

الخطة التي ستطرح الشهر القادم تهدف إلى "تحسين" توزيع وقود الطائرات بين الدول الأعضاء والمساعدة في تأمين إمدادات بديلة، في وقت لا تزال فيه تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز متوقفة .. بحسب مسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" للانباء.

ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 40% من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نصفها عبر مضيق هرمز.

ورغم أن أوروبا يُتوقع أن تمتلك كميات كافية من وقود الطائرات لتفادي حدوث نقص خلال أبريل، فإن الضغوط على الإمدادات مرشحة للتفاقم كلما طال أمد إغلاق هذا الممر المائي الحيوي .. بحسب ما ذكرته بلومبرج الشهر الماضي.

كانت شركة الطيران الهولندية “كيه إل إم” قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستلغي 80 رحلة ذهابًا وإيابًا من وإلى مطار سخيبول في أمستردام خلال الشهر المقبل بسبب ارتفاع التكاليف.

كما ستصدر المفوضية الشهر المقبل إرشادات توضح هامش المرونة المتاح ضمن التشريعات القائمة، في ما يتعلق بقضايا مثل حقوق استخدام الخانات الزمنية في المطارات وتبعات إلغاء الرحلات في حال حدوث نقص في الوقود. وستتناول أيضًا ما يعرف بـ”التزود الوقودي الزائد”، حيث تحمل الطائرات كميات إضافية من الوقود في مطار الإقلاع لتجنب شراء وقود أعلى سعرًا في وجهتها.

وإذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فإن المفوضية ستقترح تعديلات مؤقتة على القواعد، وفقًا للمسودة التي لا تزال قابلة للتغيير.

كما ستجري مراجعة لمخزونات النفط في أنحاء المنطقة، وتنشئ مرصدًا لرسم خريطة إمدادات أنواع الوقود المعنية، وتتخذ خطوات لتعظيم طاقة التكرير وتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود الحيوي المتقدم.

وتهدف خطة المفوضية أيضًا إلى جعل الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على مقاومة أي قفزات سعرية مستقبلية، وتشمل دفعة كبيرة نحو كهربة الاقتصاد لتقليص اعتماد التكتل على واردات الوقود الأحفوري..ولم تعلق المفوضية الأوروبية على مسودات الوثائق التى تتضمن هذه الاجراءات.

يشار الى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين إيرانيين قدموا رؤى متباينة بشأن المرحلة المقبلة من الحرب، مما يلقى بظلال من الشك على محادثات السلام المستقبلية، في وقت يُتوقع فيه انتهاء وقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أطلقت البحرية الأميركية النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عمان ثم صعدت على متنها، في أول عملية احتجاز ضمن الحصار الأميركي لمضيق هرمز.

