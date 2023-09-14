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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عبد المغني: ضخ استثمارات جديدة بقطاع المشروبات والعصائر بقيمة مليار جنيه في 2024

صدى البلد

أكد  أحمد عبد المغني حمودة عضو مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات  الغذائية والمشروبات الغازية، أن السوق سيشهد  ضخ استثمارات جديدة تصل إلى مليار جنيه  في سوق الأغذية والمشروبات خلال الربع الأول من 2024.

 

وأضاف عبد المغني، أن الاستثمارات الجديدة نتيجة لما قامت به الحكومة المصرية باتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي شجعت المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم وفتح آفاق استثمارية جديدة لتعزيز قدرات مصر الاقتصادية وتحقيق رؤيتها 2030 نتيجة للجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة تتضمن اعادة تشغيل المصانع وتطوير خطوط الإنتاج في المنطقة الصناعية بجمصة ومدينة السادات. واستحداث منتجات وأغذية ومشروبات جديدة تلبي احتياجات السوق المصري بالإضافة إلى العمل على طرح منتجات غذائية ومشروبات ذات جودة عالية وفي عبوات جذابة والتوسع في العملية التسويقية لتشمل جميع محافظات الجمهورية بعدما كانت محافظات الجنوب تتمتع بالنسبة الكبرى من عمليات البيع والتوزيع يليها محافظات شمال الدلتا وذلك استعدادا لاقتحام السوق التصديرية للدول العربية بأول منتج مصري وطني ١٠٠% في عالم الأغذية والمشروبات الغازية.

 

ولفت إلى أنه تم وضع  استراتيجية متكاملة لتقديم منتجات من المشروبات الغازية والعصائر و منتجات للالبان خلال الفترة المقبلة بأعلى جودة وأفضل الأسعار التي تناسب المواطن المصري وتراعي البعد الاقتصادي للمواطن المصري خلال هذه المرحلة التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع والمنتجات بكافة أنواعها بالإضافة إلى تعزيز دور نيو سينا في المشاركة المجتمعية بالعمل على تنمية البيئة المحيطة بمصانع الشركة ودعم وتدريب الشباب على الانخراط في سوق العمل بما يخلق لهم فرص عمل جديدة تساهم في القضاء على البطالة لدى الشباب المصري وذلك ضمن دورنا الوطني في دعم وتنمية قدرات الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة. 

 

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