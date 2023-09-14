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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يؤكد لبوتين استعداده للعمل على "خطة لـ100 سنة"

صدى البلد

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، خلال زيارته إلى موسكو استعداده للعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبناء علاقات استراتيجية بين البلدين.


وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، بأن كيم أعرب لنظيره الروسي عن استعداده للعمل على "خطة لـ100 سنة" لبناء علاقات قوية ومستقرة طويلة الأمد والدفاع عن "عدالة دولية حقيقية".

ووصفت الوكالة الكورية الشمالية اللقاء بين الزعيمين أمس الأربعاء في الشرق الأقصى الروسي، بأنه "لحظة تاريخية في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتصدي للإمبريالية العالمية والدفاع عن الاستقلالية".

 

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