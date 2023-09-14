حسم موقف موديست.. الأهلي يختتم تدريباته اليوم لمواجهة اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي، والمقررة إقامتها في التاسعة مساء غد الجمعة، على نفس الملعب.

ويقود المران السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة السوبر الأفريقي.

ويلقي السويسري محاضرة فنية اليوم، لشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، مع مشاهدة بعض التسجيلات للفريق الجزائري في مبارياته الأخيرة، لتجهيز الخطة اللازمة للفوز باللقب.

ويحسم المدير الفني خلال تدريب الفريق اليوم، العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في موقعة الغد، وفقًا لحالتهم الفنية والبدنية، بما يخدم أيضا طريقة اللعب التي تضمن له الفوز بالمباراة.

ويحسم المدرب السويسري أيضا موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد، من المشاركة في المباراة وفق جاهزيته الفنية والبدنية، حال انتهاء أزمة قيده من قبل الكاف.

وكان الأهلي خاض مرانه الأول بالسعودية، أمس، وجاء عبارة عن فقرة تدريبات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وبعدها تدريبات خططية متنوعة.

وكانت بعثة الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وصلت الثلاثاء الماضي، إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها العديد من مشجعي النادي بالسعودية.