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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زيادة الأمراض المزمنة الأبرز.. أضرار النظام النباتي على صحة الإنسان

أضرار النظام النباتي
أضرار النظام النباتي

أضرار النظام النباتي، أو الوزن الزائد عند تناول النظام الغذائي النباتي، قد تسبب بعض الآثار السلبية على الصحة، بحسب موقع هيلثي ،هنا بعض الأمور التي يجب مراعاتها:

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أضرار النظام النباتي

زيادة خطر الأمراض المزمنة: النظام النباتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وارتفاع ضغط الدم. يعود ذلك إلى زيادة استهلاك المواد الدهنية النباتية غير الصحية مثل الزيوت المهدرجة والمشتقات النباتية المكررة.

نقص العناصر الغذائية الحيوية: قد يؤدي التركيز الزائد على الأغذية النباتية العالية في السعرات الحرارية والدهون إلى نقص بعض العناصر الغذائية الحيوية المهمة. من الممكن أن يكون هناك نقص في البروتين، والكالسيوم، وفيتامين B12، وحمض الأوميغا-3 الدهني، والحديد، والزنك.

زيادة خطر سوء التغذية: إذا كانت النظام النباتي تعتمد بشكل كبير على الأطعمة المصنعة والمعالجة، فقد يزيد هذا النوع من النظام الغذائي من خطر سوء التغذية. يمكن أن يكون هناك نقص في الألياف الغذائية، والمغذيات الطبيعية، والفيتامينات، والمعادن الأساسية.

تأثير النظام النباتي على الصحة العقلية: قد تؤثر النظام النباتي على الصحة العقلية والعافية النفسية. يمكن أن يكون للتغذية غير المتوازنة تأثير على المزاج والطاقة والتركيز.

مع ذلك، يجب ملاحظة أنه يمكن تفادي هذه الآثار السلبية باتباع نظام غذائي نباتي متوازن ومتنوع يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية الطبيعية، وضمان تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية.

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