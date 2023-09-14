بعد العاصفة الترابية.. خطوات بسيطة لتنظيف البشرة في المنزل

تعرض العالم خلال الأيام السابقة للعاصفة دانيال، التى أحدثت تقلبات فى الجو، وهذا بدوره يؤثر على الجميع من الناحية الصحية والجمالية أيضا وتشعر المرأة بأنها بحاجة للاهتمام ببشرتها .

بعد العاصفة الترابية، يُنصح باتباع خطوات بسيطة لتنظيف البشرة في المنزل. إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها كشفت عنها خبيرة التجميل مني صابر لصدى البلد.

غسل الوجه

استخدم ماء دافئًا وليس حارًا لغسل الوجه. قم بتدليك البشرة بلطف باستخدام منتج مناسب لنوع بشرتك، مثل منظف خفيف ومناسب للبشرة الحساسة.



اغسي وجهك بلطف لإزالة الأتربة والأوساخ التي قد تكون تراكمت على البشرة بسبب العاصفة الترابية.



اشطفي وجهك جيدًا بالماء الدافئ وجففيه بلطف بواسطة منشفة نظيفة وناعمة.

التقشير

بعد تنظيف الوجه، يمكنك استخدام منتج تقشير لطيف لإزالة الخلايا الميتة والشوائب العالقة في المسام.

نضع كمية صغيرة من منتج التقشير على راحة يدك وقم بتدليك وجهك بلطف بحركات دائرية لمدة 1-2 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ لإزالة المنتج بشكل كامل.

الترطيب

بعد التنظيف والتقشير، قومي بترطيب بشرتك بواسطة كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

ضعي كمية مناسبة من الكريم على الوجه وقومي بتدليكه بلطف حتى يمتصه الجلد تمامًا.

حماية البشرة:

اعتني بحماية بشرتك من العوامل البيئية الضارة، مثل الشمس والتلوث

استخدمي واقي الشمس بعامل حماية عالي عند الخروج في النهار للحفاظ على بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

قد يكون من المفيد أيضًا استخدام منتجات حماية البشرة التي تحمي من التلوث والجذور الحرة.

ختاما الحفاظ على نظافة البشرة هو عملية يومية، ويجب تكرار هذه الخطوات بانتظام للحفاظ على بشرة صحية ونظيفة.