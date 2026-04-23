سامح شكري يشارك في منتدى دلفي باليونان .. ويبحث تطورات الأوضاع الإقليمية

شارك سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في فعاليات منتدى دلفي المنعقد في اليونان، حيث تناولت جلسات الحوار سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، في ضوء ما تشهده العلاقات من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

كما تطرق النقاش إلى آفاق التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، خاصة في مجالات الطاقة والاقتصاد والأمن الإقليمي، بما يعكس أهمية هذا الإطار في دعم الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط.

وشهدت جلسات المنتدى استعراضًا لتطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، حيث أكد شكري أهمية التهدئة وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.