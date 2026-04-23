محمد المنزلاوى: قانون حماية المنافسة يدعم الاقتصاد ويعكس توجه الدولة نحو سوق حر

أكد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة البرلمان على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعكس توجه الدولة نحو بناء سوق حر قائم على العدالة والشفافية.

وأوضح المنزلاوي أن القانون يسهم بشكل مباشر في ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية تؤثر سلبًا على الأسعار أو تحد من فرص المنافسة، مشيرًا إلى أن تعزيز المنافسة العادلة ينعكس إيجابًا على جودة السلع والخدمات ويحقق مصلحة المواطن.

وأضاف أن القانون يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، حيث يوفر بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا، ويعزز ثقة القطاع الخاص في مناخ الأعمال داخل مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دعم المنافسة العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة.

واختتم المنزلاوي بيانه بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تطوير منظومتها التشريعية بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.