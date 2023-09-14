ناقد فني: المشاهدون ارتبطوا بمسلسل الكبير.. ولو هيتعرض كل سنة مش هنزهق

قال الناقد الفني رحاب الدين الهواري: “إن المشاهدين لن يملوا أبدا من مسلسل الكبير بجميع أجزائه، فإذا استطاع الكاتب الذى يعمل معه أحمد مكي استمرار العمل حتى الجزء العاشر، فإن الجمهور سينتظره كل عام”.

وأضاف الناقد الفني رحاب الدين الهواري، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “المشاهدون ارتبطوا بمسلسل الكبير وبأحمد مكي".

وأوضح الناقد الفني رحاب الدين الهواري، أن المؤلف يجب أن يساعد صناع العمل لتقديم عمل متكامل.