أخبار الفن.. ظهور صادم لعفاف راضي قبل حفل السعودية.. وتصريح صادم لرانيا يوسف ضد الرجالة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



يعرض غدا فيلم "اولاد حريم كريم" في عدد من الدول العربية منها السعودية و الامارات والبحرين وقطر والعراق بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر حيث بلغت ايراداته ٦ مليون جنبه في ١٤ يوم فقط.

وطرح فيلم "اولاد حريم كريم" في مصر يوم ٣٠ من شهر أغسطس الماضي وحقق ردود أفعال إيجابية وحرص صناعه علي إقامة عرضين خاصين في القاهرة والإسكندرية، كما تواجد نجوم الفيلم في عدد من السينمات علي مدار الايام الماضية لمشاهدته مع الجمهور.

تعرضت الفنانة دنيا عبد العزيز لإصابة قوية فى أحد قدميها بعد سقوطها على الأرض أثناء قضائها إجازتها خارج مصر.



ونشرت دنيا أول صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انتسجرام وعلق عليه قائلة: ما يقع إلا الشاطر.. الحمد الله على كل شىء.





وكانت دنيا أعلنت إصابتها منذ عدة أيام من خلال منشور لها عبر انستجرام قالت فيه: قدرالله وما شاء فعل الحمد الله على كل شىء.



كشفت الفنانة شيرين عن تفاصيل المرض الذى يعاني منه الفنان صلاح السعدني، وذلك خلال لقائها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي.

وتحدثت شيرين خلال حلقتها مع عمرو الليثي عن النجمان عادل إمام وصلاح السعدني حيث سألها عمرو الليثي عن حالة عادل إمام الصحية وحقيقة إصابته بمرض الزهايمر إلا أنها نفت تماما إصابة عادل إمام بهذا المرض قائلة: لا لا أعوذ بالله هو الأستاذ صلاح السعدني ربنا يشفيه ويخليه، فى إشارة منها إلى إصابة صلاح السعدني بهذا المرض.

أجرى الثلاثي محمد ثروت وعفاف راضي وميادة الحناوي بروفات خاصة استعداد لإحياء حفل ليلة من زمن الفن الجميل والتى تقام مساء غدا الخميس على مسرح بنش مارك بجدة.



ومن المفترض أن يقدم كل منهما فقرة غنائية بالإضافة إلى تقديم تريو مشترك بينهما لعدد من الأغنيات وهو ما قاموا بعمل البروفة عليه مساء اليوم.



ظهرت الفنانة جميلة عزيز بعد فترة غياب طويلة ، لتكشف عن الكثير من جوانبها الشخصية التى لم تكشفها من قبل ، وأسباب ابتعادها التام عن الأضواء ، وسنعرض لكم فى هذا التقرير أبرز ما جاء فى لقائها ببرنامج قعدة ستات.



ونفت الفنانة جميلة عزيز إعتزالها الفن ، وقالت أنها ستعود لتقديم الأدوار الفنية فى حال وجود أدوار مناسبة لحجابها.



وأضافت جميلة عزيز خلال لقائها ببرنامج "قعدة ستات" المذاع على قناة القاهرة اليوم، والذي تقدمه الإعلامية مروة صبري قائلة: “رفضت الكثير من الأدوار التى لا تناسبنى كمحجبة”.

حرص فريق عمل فيلم أولاد حريم كريم على دعم محاربات سرطان الثدي وذلك من خلال زيارتهم، وقضاء يوم معهم لمشاهدة فيلم أولاد حريم كريم.



والتقطت كاميرا et بالعربي بكل من مصطفى قمر وبشرى وتحدثوا معهم مؤكدين على دعمهم الكامل لمحاربات السرطان فيما دخلت بشرى فى نوبة بكاء قائلة: كلنا فقدنا أصدقاء وأشخاص من أسرنا بسبب هذا المرض وأحنا لازم ندعمهم لتشجيعهم على مقاومة المرض.



تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائى يوم 20 من شهر أكتوبر القادم على مسرح أوبرا دبي.



وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة مختلفة، وقامت أنغام بالترويج للحفل عبر صحفتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وصلت الفنانة عفاف راضي، إلى السعودية استعدادا لإحياء حفل غنائي تحت عنوان ليلة من زمن الفن الجميل، ويشاركه الحفل كل من ميادة الحناوي ومحمد ثروت.



وظهرت عفاف ، أثناء استقبالها فى مطار جدة بملامح صادمة، حيث ظهر عليها ملامح تقدمها فى السن، مما كعل عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا يدعوا لها بدوام الصحة.

