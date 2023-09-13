تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

كشفت الفنانة شيرين عن تفاصيل المرض الذى يعاني منه الفنان صلاح السعدني، وذلك خلال لقائها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي.

وتحدثت شيرين خلال حلقتها مع عمرو الليثي عن النجمان عادل إمام وصلاح السعدني حيث سألها عمرو الليثي عن حالة عادل إمام الصحية وحقيقة إصابته بمرض الزهايمر إلا أنها نفت تماما إصابة عادل إمام بهذا المرض قائلة: لا لا أعوذ بالله هو الأستاذ صلاح السعدني ربنا يشفيه ويخليه، فى إشارة منها إلى إصابة صلاح السعدني بهذا المرض.

وتابعت قائلة: تحية كبيرة للأستاذ عادل إمام ولزوجته وتحياتي ل رامي وسارة ومحمد أمام بحبكم كلكم ، لأن بابا هرم كبير وعظيم ودايما فخورين بيه.



شيرين تتحدث عن مشوارها الفني

وكشفت الفنانة شيرين عن موقف أغضبها من مخرج لأحد أعمالها وكان لها رد فعل قوى أثناء تصوير العمل.

وقالت شيرين خلال لقائها فى برنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثى : كان لدى عدد كبير من المشاهد من المفترض أن اقوم بتصويرها وكان الفنان سعد أردش لديه مشهد واحد معى يرغب فى تصوير بالبداية نظرا لانشغاله فى المحاضرات بمعهد الفنون المسرحية ولكن مساعد المخرج وقتها اعترض بحجة أن اليوم مزدحم.

وأوضحت شيرين : هنا تدخل المخرج وبدأ يرتفع صوته وقام بالاساءة لوالدى المتوفى وقررت وقتها أن أخد موقف وخلعت الجزمة وجريت وراء المخرج فى الشارع وحاول الإنتاج أن يوقفنى وقررت أن لا اتعامل معه وكان شرطى أنه اذا كان هناك أى ملاحظات عليه أن يوجهها للمساعد.