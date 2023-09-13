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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالعكاز.. أول صورة لدنيا عبد العزيز بعد إصابتها فى القدم

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

تعرضت الفنانة دنيا عبد العزيز لإصابة قوية فى أحد قدميها بعد سقوطها على الأرض أثناء قضائها إجازتها خارج مصر. 

ونشرت دنيا أول صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انتسجرام وعلق عليه قائلة: ما يقع إلا الشاطر.. الحمد الله على كل شىء.

 

وكانت دنيا أعلنت إصابتها منذ عدة أيام من خلال منشور لها عبر انستجرام قالت فيه: قدرالله وما شاء فعل الحمد الله على كل شىء.

 

دنيا عبد العزيز

 

أخر أعمال دنيا عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال دنيا عبدالعزيز هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا،وتدور أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته منشرهم. 

 

 

ويشارك في بطولة العمل بجانب حماده هلال كل من، دنيا عبدالعزيز، هبه مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، خالدزكي، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، محمد عز، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، عصام السقا، وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

 

 

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