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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحت عنوان صوت مصر.. أنغام تحيى حفلا غنائيا فى أوبرا دبي الشهر القادم

أنغام
أنغام

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائى يوم 20 من شهر أكتوبر القادم على مسرح أوبرا دبي.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة مختلفة، وقامت أنغام بالترويج للحفل عبر صحفتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

 

أسعار تذاكر حفل أنغام

وطرحت التذاكر بأكثر من فئة حيث بلغت الفئة الأولى 519 درهم أما الفئة الثانية فبلغت سعرها 336 درهم بينما بلغت أسعار تذاكر الفئة الثالثة 210 درهم أما الفئة الرابعة والأخير فوصل سعرها إلى 98 درهم

 

أنغام تحيى حفل مهرجان العلمين 

وأحيت مؤخرا المطربة أنغام حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العملين فى دورته الأولى والذى أقيم فى مدينة العملين الجديدة.

 

 

أنغام ومهرجان العلمين

علّقت المطربة أنغام، على مشاركتها أمس فى مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة من خلال تقديم حفل ضخم. 

وأكدت المطربة أنغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى إم سى” قائلة: "بدون مبالغة كنت مبهورة بمدنية العلمين ونجاح الحفل، والجمهور الراقي الذى حضر من مختلف الدول العربية".

وأوضحت المطربة أنغام قائلاً: "فرحت لبلدي أكتر من فرحتي بنجاح حفلي وكنت حاسة إني عاوزة أنزل أسلم على كل الناس اللى حضروا من مصر والسعودية، وقطر والكويت وباقي الدول".

 

أغنية بكتبلك تعهد

وعن أغنية بكتبلك تعهد قالت أنغام ليها خصوصية والرجالة بدأت تتفاعل معاها وحاسة أنى حركت حاجه جواهم بالأغنية دي".

وبالنسبة لإطلالتها قالت انغام كنت حريصة على ارتداء  فستان يتناسب مع الليالي الصيفية والبحر، لافتة إلى أنها ولدت وتربت بمحافظة الاسكندرية. 

 

أنغام أوبرا دبي مسرح أوبرا دبي المطربة انغام

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