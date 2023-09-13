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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملامح صادمة.. أول ظهور لـ عفاف راضي قبل حفل زمن الفن الجميل بالسعودية

عفاف راضي
عفاف راضي

وصلت الفنانة عفاف راضي، إلى السعودية استعدادا لإحياء حفل غنائي تحت عنوان ليلة من زمن الفن الجميل، ويشاركه الحفل كل من ميادة الحناوي ومحمد ثروت.

وظهرت عفاف ، أثناء استقبالها فى مطار جدة بملامح صادمة، حيث ظهر عليها ملامح تقدمها فى السن، مما كعل عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا يدعوا لها بدوام الصحة.
 

تفاصيل حفل ليلة من من الفن الجميل

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام، عن إقامة حفل جديد بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" وذلك يوم ١٤ سبتمبر، بمسرح بنش مارك في مدينة جدة، بمشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، والفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي.

ويشارك المطرب الكبير محمد ثروت بالحفل بالإشتراك مع الفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي في تقديم عدد من الأغاني الخاصة بهم وعدد من الأغاني التراثية التي تحمل قيماً ومعاني وذكريات رائعة.

وتأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة فعاليات وحفلات تقيمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير تجارب ترفيهية مميزة للجمهور العربي. ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً من محبي الفن العربي في المنطقة.

إذاعة الحفل على قنوات MBC مصر

 

من المقرر ان يذاع حفل كل محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي " على " قناة  MBCمصر في الساعة العاشرة مساءا . 

عفاف راضى ليلة من زمن الفن الجميل السعودية الفنانة عفاف راضي mbc مصر

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