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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلنا فقدنا أصدقاء لنا.. بشرى تدخل فى نوبة بكاء لهذا السبب

بشري
بشري

حرص فريق عمل فيلم أولاد حريم كريم على دعم محاربات سرطان الثدي وذلك من خلال زيارتهم، وقضاء يوم معهم لمشاهدة فيلم أولاد حريم كريم.

والتقطت كاميرا et بالعربي بكل من مصطفى قمر وبشرى وتحدثوا معهم مؤكدين على دعمهم الكامل لمحاربات السرطان فيما دخلت بشرى فى نوبة بكاء قائلة: كلنا فقدنا أصدقاء وأشخاص من أسرنا بسبب هذا المرض وأحنا لازم ندعمهم لتشجيعهم على مقاومة المرض.

 

 

يعد فيلم أولاد حريم كريم  استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" الذي تم طرحه منذ ١٨ عاما، وكانت تدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق  بينهما بسبب سوء تفاهم ويحاول الزوج  حل هذا الخلاف ويستعين بصديقاته في الجامعة.

فيلم أولاد حريم كريم من بطولة مصطفى قمر،داليا البحيري،بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل ،بشرى، رنا رئيس وتيام قمر، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج  علي إدريس.

 

بشرى ترد على طارق الشناوي 

وعلقت الفنانة بشرى على انتقاد الناقد الفني طارق الشناوي وهجومه على فيلم "أولاد حريم كريم" والذي قامت بإنتاجه مؤخرًا ومن بطولة الفنان مصطفى قمر.

وقالت بشرى خلا مداخلة هاتفية  لبرنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم"،  الفيلم يجمع بين النوستالجيا والجيل الجديد، والكواليس مع المخرج علي إدريس كانت جميلة، “اسألو الشباب الجديد اللي اشتغل مع فنانين عندهم خبرة حسوا بألفة ولا، الناس مستغربة حالة الحب اللي موجودة في العمل، وده قليل لما بيحصل في الوسط بتاعنا”.

 

وأضافت، بعض النقاد آرائهم انطباعية وليست تحليلية بشكل علمي وتُشعر الناس أنهم لم يروا  الفيلم بالأساس ويمسكوا في شخص واحد يتحدثون عنه، “الحمدلله ردود الفعل عند الجمهور حلوة جدا، ولا صوت يعلوا فوق صوت الجمهور”.

 

ونوهت، إلى أنه لا صوت يعلوا فوق الجمهور، و هو الوحيد الذي يحدد نجاح الفيلم،  الفيلم جماهيري و ليس لمهرجانات سينمائية ليتلقى إنتقادات بهذا الشكل، أهم شيء أن يقوم  الناقد بتحليل الفيلم ، معلقة: "عيب في ناس ورا الكاميرا أشتغلت وعمُال كمان".

مصطفى قمر محاربات سرطان محاربات سرطان الثدي

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