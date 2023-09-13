ثروت وعفاف وميادة.. شاهد بروفات حفل ليلة من زمن الفن الجميل بالسعودية

أجرى الثلاثي محمد ثروت وعفاف راضي وميادة الحناوي بروفات خاصة استعداد لإحياء حفل ليلة من زمن الفن الجميل والتى تقام مساء غدا الخميس على مسرح بنش مارك بجدة.



ومن المفترض أن يقدم كل منهما فقرة غنائية بالإضافة إلى تقديم تريو مشترك بينهما لعدد من الأغنيات وهو ما قاموا بعمل البروفة عليه مساء اليوم.





تفاصيل حفل ليلة من من الفن الجميل

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام، عن إقامة حفل جديد بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" وذلك يوم ١٤ سبتمبر، بمسرح بنش مارك في مدينة جدة، بمشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، والفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي.

ويشارك المطرب الكبير محمد ثروت بالحفل بالإشتراك مع الفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي في تقديم عدد من الأغاني الخاصة بهم وعدد من الأغاني التراثية التي تحمل قيماً ومعاني وذكريات رائعة.

وتأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة فعاليات وحفلات تقيمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير تجارب ترفيهية مميزة للجمهور العربي. ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً من محبي الفن العربي في المنطقة.

إذاعة الحفل على قنوات MBC مصر

من المقرر ان يذاع حفل كل محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي " على " قناة MBCمصر في الساعة العاشرة مساءا .