يعكر المزاج وتعب وقلق.. اكتشف تأثير النظام النباتي على الصحة العقلية

النظام النباتي بشكل عام ليس ضارا للصحة العقلية، وفي الواقع، قد يكون فعال في تعزيز الصحة العقلية. ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها بحسب ما نشره موقع هيلثي :

تأثير النظام النباتي على الصحة العقلية

نقص العناصر الغذائية: قد يحدث نقص في بعض العناصر الغذائية المهمة للصحة العقلية عند اتباع نظام غذائي نباتي غير متوازن. على سبيل المثال، البعض يعاني من نقص فيتامين B12 الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض المزاج والتعب والقلق.

الأوميغا-3 الدهنية: الأوميغا-3 الدهنية هي أحماض دهنية أساسية لصحة الدماغ والعقل. غالبًا ما يتم العثور على الأوميغا-3 في الأسماك والمأكولات البحرية، ولكنها أقل شيوعًا في الأطعمة النباتية. يمكن أن يكون هناك تأثير على الصحة العقلية إذا كان هناك نقص في هذه الدهون الصحية.

التأثير النفسي: قد يؤثر التركيز الزائد على النظام الغذائي النباتي على الصحة العقلية لبعض الأشخاص. في بعض الحالات، قد يشعر الأفراد بالقلق أو الاكتئاب نتيجة للتغييرات في نظامهم الغذائي أو نقص العناصر الغذائية.

من الضروري التأكد من تلبية احتياجاتك الغذائية الأساسية وضمان تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية الصحية، يمكن استشارة أخصائي تغذية لضمان الحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة والمكملات الغذائية إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتماد استراتيجيات أخرى للعناية بالصحة العقلية مثل ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، والتأمل، والحصول على قسط كافٍ من النوم والاستراحة، والتواصل الاجتماعي، وإدارة التوتر والقلق.