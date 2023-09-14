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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المؤتمر يعزي في ضحايا زلزال المغرب و إعصار ليبيا

الربان عمر صميدة،
الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر

قدم  الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ومؤسس القبائل العربية ، بخالص العزاء والمواساة للشعبين المغربي والليبي الشقيقين في ضحايا زلزال المغرب وضحايا العاصفة التي ضربت ليبيا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل .

وثمن رئيس حزب المؤتمر ومؤسس القبائل العربية ،  التحرك المصري بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم الأشقاء العرب في النكبة التي حلت بهم في ليبيا والمغرب انعكاس واضح للشعور بالمسئولية الوطنية تجاه شعوب شقيقة تواجه مصاب جلل.
ودعا  الربان عمر المختار صميدة ، المجتمع الدولي مد يد العون في تلك الكوارث الطبيعية بما يساهم في تخفيف معاناة الضحايا وتوفير المساعدة للمتضررين لأن التضامن في مواجهة الكوارث الإنسانية واجب إنساني بما يعد مظهرًا من مظاهر التعاون والتضامن الإنساني والإقليمي والدولي الذي يجمع الشعوب في اللحظات الصعبة التى يمرون بها  .

وأكد مؤسس القبائل العربية على ضرورة تعزيز الدعم العربي المقدم الدولتين الشقيقتين من المساهمة في العثور على المفقودين العالقين، فضلا عن تخطي آثار الكارثتين سريعا، موضحا أن ما حدث خلف كم هائل من الدمار الذي يتطلب تكاتف الجميع من أجل تنفيذ خطط سريعة للإعمار لكي تعود للحياة في البلدين إلى طبيعتها.

عمر المختار صميدة المؤتمر زلزال المغرب ليبيا

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