مؤسسة «راعي مصر» للتنمية تطلق 90 قافلة طبية لدعم الفئات الأولى بالرعاية

أطلقت مؤسسة "راعي مصر" للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الأسبوع الجاري، 90 قافلة طبية تشمل تخصصات مختلفة للكشف على المواطنين بالمجان ودعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثراستحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثراحتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

وذكرت المؤسسة، في بيان اليوم، الخميس، أن كل قافلة طبية تقدم خدماتها لحوالي 250 مستفيدا في القرى والنجوع والعزب، مشيرة إلى أن قوافلها التي انتشرت في المحافظات خلال هذا الأسبوع استفاد من خدماتها أكثر من 20 ألف مواطن.

كما شاركت مؤسسة “راعي مصر” في قوافل «ستر وعافية» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بني سويف.