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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تخليها عن الملكية.. أميرة النرويج تحدّد موعد زفافها من حبيبها الأفريقي

أميرة النرويج وخطيبها
أميرة النرويج وخطيبها الشامان

أعلنت الأميرة النرويجية مارثا لويز وخطيبها الأمريكي من أصول أفريقية الشامان دوريك فيريت، موعد زفافهما.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، من المتوقع أن يتم زواجهما في الصيف المقبل.. وقد هنأ الملك هارالد الخامس الزوجين بهذه المناسبة، معربًا عن سعادته بترحيب فيريت في عائلته.

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أميرة النرويج تتخلى عن واجباتها الملكية

ولنجاح قصة حبهما، تخلت الأميرة مارثا لويز عن واجباتها الملكية العام الماضي لتكريس وقتها لإدارة أعمال الطب البديل التي تشترك فيها مع خطيبها.. وعلى الرغم من تضحيتها، فإن فيريت معروف بترويجه لممارسات طبية لا أساس لها من الصحة.

وتم الإعلان عن خطوبتهما في يونيو من العام الماضي. وفي بيان نُشر أمس الأربعاء، صرح ملك وملكة النرويج: “نحن متحمسون لانضمام دوريك فيريت إلى العائلة ونتطلع إلى الاحتفال بهذا اليوم الكبير معهم. نتمنى لمارثا ودوريك كل التوفيق”.

حفل زفاف أميرة النرويج

سيقام حفل الزفاف في مدينة جيرانجير النرويجية، على ضفاف المضيق البحري المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال الزوجان: "نحن سعداء للغاية لأننا قادرون على الاحتفال بحبنا في محيط جيرانجير الجميل.. إن جمع أحبائنا في مكان غني بالتاريخ والطبيعة الخلابة يعني الكثير بالنسبة لنا".

أصول أفريقية الأميرة مارثا لويز الطبيعة الخلابة الطب البديل

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