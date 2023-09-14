ضبط 9 أطنان مواد بلاستيك ومخلفات طبية قبل إعادة تدويرها واستخدامها بالجيزة

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين سلسلة من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين .

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٤٠٨ مخالفة تموينية لبداليين تموينيين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات .

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير ٢٤٨٢ محضر شمل ٨٨٨ محضر مخالفة لانتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٦٠٧ مخالفة لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و١٨٥ مخالفة توقف وغلق و١١٩ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و٣٥ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و٢٧ مخالفة لعدم وجود ميزان و٦٢٠ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم اعطاء بون .

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٩٠٨ محضر مخالفة شملت ٢٢٣ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و٣٩ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و١٠١ مخالفة لعدم وجود ترخيص و٣٠١ عدم وجود شهادة و١٧٠ مخالفة لتجار تموينيين .

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ١٨ محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط ٩ طن مواد بلاستيك ومخلفات طبية خطرة يعاد تدويرها واستخدامها في تصنيع ادوات المائدة وضبط ١٨.٥ طن دقيق مدعم و٥.٣ طن دقيق فاخر وطن أرز حر و٢٦ كرتونة زيت تمويني و١٠٣ كرتونة زيت حر داخل مخزن بدون ترخيص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية ، وضبط ١.٣ طن لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط ٦٢٠٣ سجائر بأنواعها مجهولة المصدر و٢٦٣ بطاقة تموينية بحوزة مخالفين بغرض استغلال الدعم و ١٢١٢٠ لتر زيوت سيارات مغشوشه وضبط عدد ٨٧٥ لتر مياه غازية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمعايير الصحية .

وقد أكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .