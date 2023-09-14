عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 9 أطنان مواد بلاستيك ومخلفات طبية قبل إعادة تدويرها واستخدامها بالجيزة

مخلفات
مخلفات

شنت محافظة الجيزة من خلال  مديرية التموين سلسلة من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين .

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر  والتي أسفرت عن تحرير ٣٤٠٨ مخالفة تموينية لبداليين تموينيين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات .

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير ٢٤٨٢ محضر شمل  ٨٨٨ محضر مخالفة لانتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٦٠٧ مخالفة لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و١٨٥ مخالفة توقف وغلق و١١٩ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و٣٥ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و٢٧ مخالفة لعدم وجود ميزان و٦٢٠ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم اعطاء بون .

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٩٠٨ محضر مخالفة شملت  ٢٢٣ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و٣٩ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و١٠١ مخالفة لعدم وجود ترخيص و٣٠١ عدم وجود شهادة و١٧٠ مخالفة لتجار تموينيين .
وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ١٨ محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار. 
كما تمكنت الحملات  من ضبط ٩ طن مواد بلاستيك ومخلفات طبية خطرة يعاد تدويرها واستخدامها في تصنيع ادوات المائدة وضبط ١٨.٥ طن دقيق مدعم و٥.٣ طن دقيق فاخر  وطن أرز حر و٢٦ كرتونة زيت تمويني و١٠٣ كرتونة زيت حر داخل مخزن بدون ترخيص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية ، وضبط ١.٣ طن لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط ٦٢٠٣ سجائر بأنواعها مجهولة المصدر و٢٦٣ بطاقة تموينية بحوزة مخالفين بغرض استغلال الدعم و ١٢١٢٠ لتر زيوت سيارات مغشوشه وضبط عدد ٨٧٥ لتر مياه غازية منتهية الصلاحية  وغير مطابقة للمعايير الصحية . 
وقد أكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

أدوات المائدة أحمد راشد محافظ الجيزة الإشتراطات الصحية الحملات التموينية الحملات الرقابية السلع الغذائية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خبز ناقص الوزن منافذ البيع المختلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

100 ألف جنيه مساعدات حكومية عاجلة لأسر المصريين المتوفين بـ ليبيا وإعفاء من مصروفات الدراسة

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

موضوعات متعلقة

ضبط أكثر من 6 أطنان سجق ومقطعات لحوم غير صالحة بالجيزة|شاهد

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة أوسيم |شاهد

بتكلفة 347 مليون جنيه.. الانتهاء من صيانة 125 مدرسة بالجيزة

حملة لرفع التعديات والإشغالات بشوارع العمرانية.. صور

محافظ الجيزة يتفقد مراحل العمل بمحور منشأة البكاري من الطريق الدائري

نائب محافظ الجيزة تتابع عمل اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية| شاهد

محافظ الجيزة يبحث مع سفير دولة الاكوادور بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

محافظ الجيزة يُسلم 108 أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج|شاهد

ترشيحاتنا

تيسيرات جديدة من الحكومة للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات

تخصيص قطع أراضٍ لشركات استثمار عقاري بالدولار

الوزراء يوافق على تخصيص أرض في أسوان والمنيا لمشروعات العلف والاستزراع

تونس تعلن إنقاذ 652 شخصاً بعد غرق زورقهم بمحاولة هجرة غير شرعية

بعد حظر فرنسا بيع iPhone 12.. اعرف التفاصيل في 7 نقاط

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

حذر إمام عاشور.. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص وموديست؟

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ