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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. الجيش الصيني يلوح باحتمالية شن حرب شاملة ضد تايوان

الصين وتايوان
الصين وتايوان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، اليوم الخميس، إن العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة الأمريكية قد تضر بـ تايوان نفسها.

وأضاف كيفي، في مؤتمر صحفي، أن العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة ضارة تماما بتايوان، لافتا إلى أن الجزيرة التي تسعى إلى الاستقلال بدعم أمريكي تعرض تايوان لخطر الحرب. 

كما أدان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تحويل الولايات المتحدة تايوان إلى "جزيرة ملغومة" و"مخزن للذخيرة".

وأكد كيفي أن الصين تعارض بشدة أي تبادلات رسمية أو علاقات عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، فضلا عن إرسال أسلحة إلى الجزيرة، مشيرا إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني أظهر دائمًا درجة عالية من اليقظة وهو مستعد لحماية السيادة الوطنية للبلاد وسلامة أراضيها.

وفي وقت سابق، تم توقيع عقد لإرسال 14 نظامًا أمريكيًا لزرع الألغام من طراز M136 Volcano إلى تايوان بقيمة 4.54 مليار دولار تايواني (حوالي 146 مليون دولار) في يونيو.

وفي 6 سبتمبر، ذكرت صحيفة تايوانية أن تايبيه ستتلقى 11 قاذفة صواريخ متعددة من طراز هيمارس من الولايات المتحدة في عام 2024.

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