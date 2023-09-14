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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان : رصد 68 طائرة حربية صينية قرب الجزيرة

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الدفاع التايوانية الخميس، إنّ الصين أرسلت خلال يوم واحد إلى الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة ما مجموعه 68 طائرة حربية و10 سفن عسكرية.

وذكرت الوزارة في بيان أنّ "68 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و10 سفن تابعة لبحريته تمّ رصدها حول تايوان" بين الأربعاء وصباح الخميس.

وكانت تايوان أعلنت الأربعاء أنّها رصدت في غضون ساعات قليلة حول الجزيرة 35 طائرة عسكرية صينية، بعضها متّجه إلى غرب المحيط الهادئ للانضمام إلى حاملة الطائرات الصينية شاندونغ في إطار "تدريب بحري وجوّي مشترك".

وأكّدت وزارة الدفاع التايوانية في بيانها أنّ الصين زادت في الأيام الأخيرة من وتيرة انتهاك سفنها وطائراتها لمياه الجزيرة وأجوائها.

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وزادت بكين من ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، ولا سيّما من خلال مناورات بحرية وطلعات جوية.

وتشدّد الصين على أنّ تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد استعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.

في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة" في مياه المنطقة، وعزّزوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي بهدف التأكيد أنّهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.

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