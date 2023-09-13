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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. خريطة توضح التحركات العسكرية الصينية حول تايوان

صدى البلد

أعلنت تايوان، أمس الثلاثاء، أنها رصدت 22 طائرة عسكرية صينية و20 سفينة بالقرب من الجزيرة خلال ال 24 ساعة السابقة، حيث تكثف بكين أنشطتها العسكرية في المنطقة.

وتظهر خريطة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، عبور تسع طائرات "خط الوسط" في مضيق تايوان منها، طائرتان استطلاع بدون طيار من طراز BZK-005، طائرة حربية إلكترونية واحدة من طراز Yun-9G، مقاتلتان من طراز جيان 10، طائرة واحدة مضادة للغواصات "كونكيان-200”،  قاذفتان من طراز Hun-6K، طائرة أواكس من طراز كونجينج-500.

ووفقا لوكالة "رويترز"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أبحرت الولايات المتحدة وكندا سفنا حربية عبر مضيق تايوان في تحد لمطالبات الصين الإقليمية. ويوم الاثنين، أبحرت الصين بتشكيل بحري بقيادة حاملة الطائرات شاندونج، على بعد حوالي 70 ميلا (110 كيلومترا) إلى جنوب شرق تايوان.

وكان من المتوقع أن تجري السفينة تدريبات تحاكي الهجمات بالطائرات والغواصات والسفن الحربية والبرية، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.وعبرت ثلاثة عشر طائرة عسكرية صينية تم الإبلاغ عنها، يوم الثلاثاء، خط الوسط لمضيق تايوان، وهي منطقة ترسيم حدود غير رسمية بين الصين وتايوان، وفقا لوزارة الدفاع التايوانية.

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