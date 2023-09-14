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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق 2023.. تفاصيل الكشف الطبي للمرشحين لجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن بدء إجراءات التسجيل لإجراء الكشف الطبي للالتحاق بكليات الجامعة للطلاب الجدد للعام الجديد، والمرشحين إليها عن طريق مكتب التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات ٢٠٢٣ . 

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة.

وتشمل إجراءات التسجيل الكشف الطبي الآتي: 

 

  • يقوم الطالب بتسجيل بياناته لإجراء الكشف الطبي من خلال الدخول على  الموقع الإلكتروني:
    http://mede.helwan.edu.eg/
  • البيانات التي يتم تسجيلها تشمل  “  الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ” 
  • يتم تحديد ميعاد للطالب بدءًا من ١٧ سبتمبر الجاري، ليتم إجراء الكشف الطبي عليه 
  • تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة
  • يتم اجراء الكشف الطبي بمقر الإدارة العامه للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي عين حلوان.
  •  لن يسمح بقبول طالب في غير موعده المحدد، وفي حاله تخلف الطالب عن الموعد يقوم بحجز موعد جديد من خلال الموقع.
  • يقوم الطالب بسداد مصروفات الكشف الطبي عن طريق الكود الخاص به من موقع الكشف الطبي 
  • يجب علي  الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي مطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.
التنسيق الالكترونى التعليم والطلاب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ Jobs Education جامعة حلوان تنسيق الجامعات

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