تنسيق 2023.. تفاصيل الكشف الطبي للمرشحين لجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن بدء إجراءات التسجيل لإجراء الكشف الطبي للالتحاق بكليات الجامعة للطلاب الجدد للعام الجديد، والمرشحين إليها عن طريق مكتب التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات ٢٠٢٣ .

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة.

وتشمل إجراءات التسجيل الكشف الطبي الآتي: