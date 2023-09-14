انهيار النظام العالمي القديم.. روسيا تحقق انتصارا خطيرا في قمة العشرين

ذكرت مجلة “سبايكد” البريطانية، أن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين لم يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تعني بلا شك نصرًا خطيرًا لموسكو وتظهر فقدان نفوذ الدول الغربية.

وأوضحت المجلة أن “غياب اللغة حول "العدوان الروسي" له أهمية كبيرة. وهذا يشير إلى ضعف نفوذ الولايات المتحدة والغرب. وفي النهاية، ولهذا السبب، كان على القادة الغربيين أن يتصالحوا مع التصريحات المخففة في الإعلان الختامي في نيودلهي”.

وشددت على أن واشنطن تدرك فقدان نفوذها على الساحة الدولية وأن البيت الأبيض لن يتمكن من تحقيق مراده في جميع المواقف.

ولفتت إلى أن "النظام العالمي القديم ينهار، ولا يستطيع الغرب بعد أن يجد مكانه فيه".