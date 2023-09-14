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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مفأجاة بشأن محمد صلاح

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن مفأجاة بشأن  ترشيحات جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم. 

و كتب شوبير : محمد صلاح خارج ترشيحات جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم. ❌

وكشف تقرير بريطاني عن جزء بسيط من ثروة النجم المصري وفخر العرب محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

 

جاء ذلك في تقرير نشرته فضائية “العربية”، بعنوان "ماذا تعرف عن ثروة النجم المصري محمد صلاح؟".

 

وأضاف التقرير أنه وفقا لما ذكرته صحيفة “ليفربول وورد” البريطانية، أن حساب محمد صلاح بأحد البنوك البريطانية يُقدر بنحو 20 مليون إسترليني.

 

 

وأوضح المصدر أن هذا المبلغ موجود في حساب بنكي واحد فقط، حيث يمتلك فخر العرب العديد من الحسابات الأخرى.

 

75 مليون إسترليني

ونشر تقرير سابق لصحيفة "ميرور" البريطانية عام 2021، أن ثروة محمد صلاح تقدر نحو 75 مليون إسترليني.

 

يرتبط "صلاح"، بالعديد من عقود الرعاية مع شركات عالمية، ويحقق أرباحا أخرى من عالم الاستثمار العقاري من خلال شركتين.

 

ضخ "صلاح" أكثر من 5 ملايين دولار في مواد البناء باستثمار منفصل في وقت يمتلك فيه أسطولا مختلفا ومتنوعا من السيارات الأشهر في العالم.

 

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