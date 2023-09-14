يقضي علينا جميعا حال استمراره | تحذير علني من إيلون ماسك

حذر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في قمة قادة التكنولوجيا في واشنطن، من أن ظهور الذكاء الاصطناعي قد يشكل “خطرًا حضاريًا” على البشرية إذا استمر تطوير التكنولوجيا دون إشراف مستقل.

وفي حديثه إلى الصحفيين أثناء مغادرته مبنى الكابيتول الأمريكي بعد “منتدى سلامة الذكاء الاصطناعي” الذي استمر ثلاث ساعات، والذي تضمن أيضًا مدخلات من بيل جيتس، ورئيس ميتا مارك زوكربيرج، وسوندار بيتشاي من ألفابيت، أشار ماسك إلى أن هناك “إجماع ساحق” بين شركات التكنولوجيا العملاقة لكبح جماح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وحذر الملياردير الأمريكي، من أن الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى عواقب “وخيمة”.

وقال ماسك، بحسب ما نقلته شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: “المسألة في الحقيقة تتعلق بالمخاطر الحضارية. الأمر ليس مثل مجموعة من البشر مقابل مجموعة أخرى. يبدو الأمر كما لو أن هذا أمر يحتمل أن يكون خطيرًا على جميع البشر في كل مكان”.

وأضاف أن “هناك فرصة فوق الصفر أن يقتلنا الذكاء الاصطناعي جميعا”.

أصبحت نماذج لغة الذكاء الاصطناعي، المعروفة بالعامية باسم “روبوتات الدردشة”، شائعة العام الماضي مع الإصدار العام لبرنامج ChatGPT الخاص بشركة OpenAI.

وأدى ذلك إلى مخاوف بشأن عمليات التسريح الجماعي للعمال في قطاعات التوظيف التي يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن زيادة الاحتيال والمعلومات المضللة عبر الإنترنت.