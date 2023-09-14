بشأن الصين.. وزير الخارجية التايواني يوجه رسالة تحذير إلى إيلون ماسك

وجه وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، رسالة إلى المليادير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس، قائلا إن "تايوان ليست للبيع"، وذلك عندما قال ماسك إن تايوان جزي لا يتجزء من الصين.

وقال وزير الخارجية التايواني خلال حسابة على منصة إكس: إنه يأمل أن يطلب ماسك من الصين "إتاحة منصة إكس لشعبها"؛ إذ تحظر بكين منصات التواصل الاجتماعي الغربية مثل إكس وفيسبوك.

وأضاف جوزيف وو: "اسمع، تايوان ليست جزءا من جمهورية الصين الشعبية وبالتأكيد ليست للبيع".

وعلى جانب آخر، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إنّ الصين أرسلت خلال يوم واحد إلى الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة ما مجموعه 68 طائرة حربية و10 سفن عسكرية.

وذكرت الوزارة في بيان أنّ "68 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و10 سفن تابعة لبحريته تمّ رصدها حول تايوان" بين الأربعاء وصباح الخميس.