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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. ماسك يكشف سبب عدم تشغيل "ستارلينك" في شبه جزيرة القرم

إيلون ماسك
إيلون ماسك

ادعى الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، أن شركته رفضت تمكين تغطية “ستارلينك” على شبه جزيرة القرم حتى لا تتعارض مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.

وظهر ماسك عبر رابط الفيديو في مؤتمر القمة الشامل 2023 للتكنولوجيا في لوس أنجلوس، وسئل عن سبب اتخاذه لهذا القرار.

وبدأ الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس” بالتأكيد على أن شركته "وفرت اتصال ستارلينك بأوكرانيا" منذ بدء الصراع العسكري مع روسيا في فبراير 2022، مضيفا أن “كبار المسؤولين الأوكرانيين أقروا في مناسبات متعددة بأن الخدمة لعبت دورا حاسما في صد هجوم موسكو”.

بالانتقال إلى السؤال حول شبه جزيرة القرم، أوضح ماسك أنه "في الوقت الذي حدث فيه هذا، تم إيقاف تشغيل المنطقة المحيطة بشبه جزيرة القرم بالفعل.”

وتابع: "الآن، السبب في إيقاف تشغيله كان في الواقع لأن الولايات المتحدة لديها عقوبات ضد روسيا وهذا يشمل شبه جزيرة القرم.. لا يسمح لنا فعليا بتشغيل الاتصال بالبلاد دون موافقة الحكومة الأمريكية الصريحة”.

وأشار ماسك إلى أنه "إذا كان تلقي توجيها رئاسيا لتشغيله، لكنت قد فعلت ذلك"، مضيفا أنه "لم يتم تقديم مثل هذا الطلب.”

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ادعى رجل الأعمال أن الهجوم الأوكراني المخطط له على الأسطول الروسي في سيفاستوبول كان سيكون مشابها في تأثيره للهجوم الياباني على الأسطول الأمريكي في بيرل هاربور خلال الحرب العالمية الثانية، مما قد يؤدي إلى تصعيد كبير.

وتعرض الملياردير لانتقادات الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن رفض ماسك تشغيل “ستارلينك” فوق شبه الجزيرة الروسية أحبط هجوما أوكرانيا بطائرة بدون طيار ضد أسطول البحر الأسود الروسي العام الماضي.

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