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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وباء يجتاح مدينة درنة بعد إعصار دانيال المدمر

درنة
درنة

بعد الاعصار المدمر الذي ضرب مدينة درنة الليبية، دعا رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، إلى إجراء عملية إخلاء عاجلة خاصة للنساء والأطفال وكبار السن.

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بعد العاصفة دانيال.. بحر درنة يقذف المزيد من الجثث إلى الشاطئ

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الصليب الأحمر يحذر من كارثة جديدة تهدد مدينة درنة الليبية

 ويشرح المتخصصون خطورة انتشار وباء قاتل إثر مخاطر بيئية متوقعة ناجمة عن اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب والمياه الجوفية، وتحلل جثث ضحايا الفيضانات الموجودة تحت الأنقاض.

وأضاف السائح في تصريح أدلى به لقناة "المسار" المحلية، أن هناك مخاطر أخرى تتمثل بالمباني الآيلة للسقوط، وتدمر الشبكة الكهربائية، ووجود مخاطر بسبب الأسلاك المتقطعة.

 

وأوضح أن مخاطر الفيضانات كثيرة جدا، ومنها انتشار البعوض الناقل للأمراض بشكل كبير، ما يجعل درنة أمام موجة وبائية خطيرة، فالوضع البيئي حرج جدا، والتوصية الوحيدة التي من الممكن الآن أن نشدد عليها، هي المصدر الآمن للغذاء والشراب، فلا ينصح باستخدام خزانات مياه الشرب في الأماكن المنكوبة.

وقال السائح إن تحلل جثث الضحايا وكذلك الحيوانات النافقة تحت الأنقاض، يجعلنا أمام خطر موجة وبائية، قد لا تحمد عقباها، لذلك فالإخلاء إجراء واجب خاصة للأطفال والنساء.

 التطعيم بدرنة.

وأشار إلى أن فرق الرصد والمراقبة لم ترصد لغاية الآن أي إصابات بهذه الأمراض.

 

درنة الإعصار

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