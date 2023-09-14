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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتصار كبير.. الجيش الأوكراني يعلن السيطرة على قرية أندرييفكا قرب باخموت

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الخميس، إن أوكرانيا استعادت قرية أندرييفكا الشرقية بالقرب من مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا.

وكتبت ماليار، على تطبيق المراسلة “تليجرام”: “سيطرنا على أندريفكا… نحن نقوم بتأمين مواقعنا”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، أن خطوط الدفاع الروسية لا يمكن التغلب عليها، مؤكدة أن الوضع الصعب في ساحة المعركة بسبب التفوق الجوي الروسي.

وحسب “واشنطن بوست”، قال جنود بالجيش الأوكراني، إن “القوات الروسية تعذب القوات الأوكرانية بالطائرات المسيرة والقنابل الموجهة كجزء من استراتيجية متطورة لاستغلال نقاط الضعف في أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحدودة وعدد أقل بكثير من الطائرات المقاتلة مقارنة بموسكو”.

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ولفتت إلى أن روسيا تستخدم بنشاط نوعين من الأسلحة، طائرات مسيرة هجومية ذاتية الانفجار وقنابل جوية عالية الدقة.

روسيا أندرييفكا أوكرانيا باخموت

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