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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مش هنقطع عنكم الغاز| تنويه عاجل من البترول لسكان التجمّع لهذا السبب

رائحة الغاز
رائحة الغاز

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن سبب انتشار رائحة الغاز الطبيعي بمنطقة التجمع الأول، خلال الساعات القادمة.

وتقوم الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" بتنفيذ أعمال تدفيع الغاز الطبيعي لمحطة وقود غازتك، البنفسج6، التجمع الأول ، القاهرة الجديدة، وذلك اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر2023، بدءا من الساعة السابعة مساء.


وحذرت  الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، المواطنين من انتشار لرائحة الغاز مساء ذلك اليوم .  


قطع الغاز عن المنطقة؟

وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر129.
 

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