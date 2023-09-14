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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء ممنوعون من تناول حلوى المولد.. هل أنت منهم

فئات ممنوعة من تناول
فئات ممنوعة من تناول تناول حلوى المولد

 حلوى المولد النبوي الشريف من الطقوس والعادات الثابتة عند الشعب المصري التي لابد من الاحتفال بها، وعلى الرغم من أن تناول حلوى المولد بأشكالها المختلفة يحرص عليها الكبار والصغار، لكن هناك بعض الفئات ممنوعة من تناولها لأنها تسبب لهم أضرارا صحية.

نرصد هذه الفئات وفقا لموقع purewow

فئات ممنوعة من تناول تناول حلوى المولد:

 

الأطفال:

لا يجب على الأطفال وبالأخص مرضى حساسية المكسرات تناول حلوى المولد بكثرة، واختيار الأنواع المناسبة لهم، كما يمكن تجنب الإفراط في تناول حلوى المولد، لأنه تؤثر على صحة أسنانهم والفم، بسبب احتوائها على كمية عالية من السكريات المضافة.

 

مرضى السمنة:

تجنب مرضى السمنة المفرطة والافراط في حلوى المولد، وهذا نظرا لأنها تعمل على الزيادة الملحوظة في السعرات الحرارية داخل أجسادهم،وهو ما يتسبب في زيادة الوزن.

 

مرضى السكري
تناول مرضى السكري لحلوى المولد قد يتسبب في ارتفاع السكر بالدم، وهو ما يتسبب في مضاعفات خطيرة، ويجب على مرضى السكري تناول حلوى المولد مرة واحدة وتناول قطع صغيرة في الصباح والامتناع تماما عن تناول الملبن.

 

- مرضى السرطان
لا يجب على مرضى السرطان تناول حلاوة المولد، حيث إن الخلايا السرطانية تتغذى على السكريات، لذا فهي احد الأكلات الممنوع عليهم تناولها.

 

مرضى الكلى

عدم تناول حلوى المولد لمرضى الكلى لأن الجسم يتخلص من السكر الموجود في حلوى المولد بكميات كبيرة جدا عن طريق الكلى مما يسبب لها الإجهاد.

حلوى المولد فئات ممنوعه منها الاطفال مرضى السكري مرضى الكلى مرضى السمنة

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