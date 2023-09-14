زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال قوي في محافظة ملاطية التركية.

وذكر أن الزلزال وقع في الساعة 18:37 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في محافظة ملاطية.

وأشار مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على عمق 3.1 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، من وقوع زلزال كبير في إسطنبول قائلة إن هناك 15 منطقة تواجه خطر كبير.

وأوضحت أن المناطق تم تحديدها وفقا لخطر تسييل الأرض، والمناطق هي: “بكركوي، باهجلي ايفلر، كوتشوك شكمجة، نسيم، باشاك شهير، اسنيورت، الصيادين، بيليك دوزو،، بيوك شكمجة، توزلا، بنديك، مالتيبي، سلطان بيلي، أوسكودار، فتاح”.

وشهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

وتستمر أعمال الهياكل المدمرة والمتضررة في الزلزال بسرعة، حيث من المتوقع منذ فترة طويلة حدوث زلزال كبير لمدينة إسطنبول.