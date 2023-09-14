رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

أعلنت مديريات التربية والتعليم، عن المحظورات والممنوعات التي يجب تجنبها في جميع مدارس الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد، وقد تمثَّلت تلك المحظورات فيما يلي:

ممنوع التدخين نهائيا داخل المدارس وتطبيق القرار الخاص بالغرامة فى حال مخالفة ذلك

ممنوع جمع أية مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت اى مسمى وتطبيق أقصى الإجراءات القانونية ضد من يقوم بذلك

ممنوع استخدام أسوار المدارس فى أية إعلانات

ممنوع استخدام مكبرات الصوت العالية لعدم إزعاج الجيران المحيطين بالمدارس

ممنوع السماح لدخول مندوبى البيع إلى المدارس أو الإدارات أو المديرية

ممنوع مناقشة أية قضايا خلافية ذات خلفية سياسية وبذل الجهد لمحاربة الإرهاب الفكرى وتعميق روح الولاء والانتماء للوطن

ممنوع الترويج للكتب الخارجية أو أية مقررات خارجية بخلاف الكتب المدرسية المقررة من الوزارة

ممنوع الترخيص بنصف الوقت لأى معلم أو معلمة لحين سد العجز

ممنوع دخول أى شخص للمبنى المدرسى قبل التأكد من شخصيته وذلك بإبراز بطاقته الشخصية وتركها بالأمن وتسجيل سبب الزيارة وتوقيعه واصطحابه من قبل الأمن إلى مكتب مدير المدرسة وعدم صعوده منفردا إلى الفصول

التنبيه علي الطلاب والسادة المعلمين بمنع نشر أي منشورات الا من خلال مصدر معتمد وتصحيح اية معلومة من خلال العلاقات العامة بالإدارات

موعد بدء العام الدراسي الجديد

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات.

وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد:

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.

- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما.