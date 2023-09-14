شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا غنائيا فى مدينة العلا أكتوبر المقبل

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 27 من شهر أكتوبر القادم بمدينة العلا بالسعودية.



وبدأ الشركة المنظمة الترويج للحفل من خلال طرح البوستر الدعائى الرسمي له، عبر موقع الصور الشهير انستجرام.



كما أعلنت الشركة أنه من المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل يوم 19 من شهر سبتمبر الحالي بأكثر من فئة.

الاستيلاء على صفحات شيرين عبد الوهاب

كشف الدكتور حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب، تفاصيل التقدم ببلاغ للنائب العام ضد شخص لاستيلائه على صفحاتها.

وقال الدكتور حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المطربة شيرين عبدالوهاب كان عندها مدير أعمال في فترة من الفترات، وبحكم أنه لديه كل الصلاحيات تعاقد على استغلال مصنفاتها كلها مع شركة هو شريك فيها".

وأضاف: "بناء على هذا كان يستأثر بعائدات الأغاني الخاصة بالمطربة وورطها في دعوى قضائية ضد شركة روتانا"، مشيرا: "مدير أعمالها المذكور هو الذي يستأثر وحده بعائدات استغلالها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن وقدمنا بلاغ للنائب العام ويتم التحقيق حاليا".

وأشار: "هذا الشخص كان أحد الشركاء وهو ليس له أي صفة في أن يتعاقد عنها لأنه لا يمتلك وكالة لكنه استطاع فعل ذلك بحكم أنه مدير أعمالها".