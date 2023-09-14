اللقطات الاولى من حريق مخزن مواد غذائية في نزلة الأشطر بأبو النمرس

حصل موقع صدى البلد، على اللقطات الأولى لحريق ضخم بمخزن للسلع الغذائية بقرية نزلة الأسطر في مركز أبو النمرس التابع لمحافظة الجيزة.

كان قد نشب حريق كبير بمخزن للسلع الغذائية وامتد بمخزن أخشاب، بقرية نزلة الاشطر التابعة لمركز ابو النمرس بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، لمكان الحريق، ودفعت بسبع سيارات للسيطرة على الحريق.

وتبذل قوات الحماية المدنية، قصارى جهدها للسيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.

كان قد ورد إخطار لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب حريق بمخزن كبير للسلع الغذائية بقرية نزلة الأشطر التابعة لمركز ابوالنمرس في محافظة الجيزة.