بعد حريق الغابات المميت.. غضب واسع في هاواي بسبب إجراءات الإدارة الأمريكية

لم تبدأ عملية إعادة البناء بعد أن دمر حريق غابات مميت مدينة لاهاينا التاريخية بهاواي الشهر الماضي، والسكان غاضبون بالفعل ومحبطون من التحركات الأخيرة التي قام بها الحاكم جوش جرين والتي جعلتهم يشككون في الجهود المبذولة.

ويفتح انعدام الثقة في الحكومة جراحا عميقة داخل مجتمع سكان هاواي الأصليين، الذين ناضلوا لأجيال من أجل الحصول على حصة من الموارد الطبيعية للولاية بعد أن طالبت مزارع قصب السكر والسياحة بالأرض والمياه.

وقال سكان هاواي إن هذا النمط يمكن أن يتكرر الآن بمساعدة إعلان الطوارئ الذي وقعه جرين والذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل حقوقهم التي اكتسبوها بشق الأنفس، على الرغم من تطميناته بأن إعادة البناء ستعكس احتياجات السكان.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال كيكاي كياهي، أحد سكان لاهينا الذي فقدت أسرته ممتلكاتها في الحريق الذي أودى بحياة 115 شخصاً، إن “الأشياء ذاتها التي عملنا جاهدين من أجل تحقيقها مهددة. إنها صفعة حقيقية على الوجه عندما لا يزال يتعين علينا التعامل مع آثار هذا الحريق”.

وأعلن المرسوم الأول، الذي تم التوقيع عليه قبل عدة أسابيع من اندلاع حرائق الغابات، حالة الطوارئ بسبب نقص المساكن في الولاية وتعليق المراجعات البيئية والثقافية لمشاريع التنمية المقترحة.

كما علق قانون الاجتماعات المفتوحة في هاواي، ما يجعل من الصعب على الناس التحدث علنًا ضد مقترحات البناء التي يعارضونها. ومن المقرر أن ينتهي التعليق يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الشركة، ماكانا ماكليلان، إن “جرين يعتزم إصدار إعلان محدث يتضمن تغييرات بناءً على التعليقات التي تلقاها… إذا ارتكبنا أي أخطاء، فسنقوم بإجراء التعديلات. نحن نركز على مساعدة الناس على الوصول إلى منازلهم وسنواصل إيجاد طرق للمضي قدمًا”.

وعلق مرسوم ثان، تم التوقيع عليه بعد الحريق، لوائح قانون المياه التي قال المزارعون التقليديون إنها تحميهم من تجاوز كبار المطورين حدود كمية المياه التي يمكنهم الحصول عليها من الجداول والقنوات المائية.

وسمح رفع اللوائح بتحويل المزيد من المياه من الأراضي الزراعية إلى خزان مملوك لشركة ويست ماوي لاند، وهي شركة تطوير كبيرة في الجزيرة، أثناء الحرائق.