مصرع 56 شخصًا في حريق مبنى بالعاصمة الفيتنامية

أعلنت الشرطة في فيتنام، اليوم الأربعاء، عن مصرع 56 شخصًا جراء حريق اندلع في مبنى سكني بالعاصمة هانوي.

وذكرت شرطة هانوي في بيان، أن 56 شخصًا لقوا مصرعهم بينهم أطفال وجرح 37 آخرين، مشيرة إلى "عدم التعرف على هويات 39 من الضحايا".

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن الحريق اندلع أثناء الليل في مبنى مكون من تسعة طوابق يسكنه حوالي 150 ساكنًا، لافتة إلى أنه تم احتواء الحريق بحلول الساعة الثانية صباحًا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال إطفاء مزودين بخراطيم وسلالم في مكان الحادث ليلاً بينما يتصاعد عمود من الدخان الكثيف من المبنى نهاراً.

وقالت وسائل إعلام رسمية نقلا عن فو هوانج فونج من مستشفى جامعة هانوي الطبية إن العديد من الضحايا نُقلوا إلى مستشفيات محلية مصابين بجروح متعددة بعد أن قفزوا من نوافذهم هربا من الحريق.