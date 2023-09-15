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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية ترد على تقارير حول بناء مساجد داخل الحرم المكي

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية بيانا بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها.

وقالت الوزارة في بيانها: "إشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها، توضح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بيان لها أن هذه المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا، والوزارة هي الجهة الرسمية المخولة بناء المساجد ومنح التصاريح الخاصة بها في المملكة".

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وأضاف بيان الوزارة: "كما تحذر من تداول مثل هذه المعلومات الغير الموثوقة من أشخاص ليس لهم صفة رسمية ومن جهات غير موثوقة، مستغلين في ذلك تعاطف الناس وحبهم لفعل الخير وبناء المساجد تحت غطاء جمع التبرعات".

وتابع البيان: "وتهيب الوزارة بالجميع ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف هذه الدعايات والإشاعات وتدعو المواطنين والمقيمين للتعاون في إبلاغها، وكذلك إبلاغ الجهات المختصة عن كل ما من شأنه المساس بالصالح العام".

وبينت الوزارة في بيانها أنها "قد شرعت في إجراءاتها القانونية بالرفع للجهات المعنية لمحاسبة من يقف خلف هذه التصرفات الغير النظامية لإحالتهم إلى التحقيق لنيل العقوبات الرادعة لمثل هذه التجاوزات".

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