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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية توجه الدعوة للحوثيين لزيارة الرياض

السعودية علم
السعودية علم

 وجهت المملكة العربية السعودية  دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال القاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عُمان في صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023 م، واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية.

وHبرزت قناة العربية الزيارة التي يقوم بها وفد حوثي الي المملكة العربية السعودية بمشاركة وفد آخر من سلطنة عمان لإجراء محادثات في السعودية بهدف التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء الحرب في اليمن.


وكان  قيادي حوثي قد كشف في وقت سابق أن وفداً يمثل الجماعة، سيغادر، الخميس، صنعاء بصحبة وفد عماني الى العاصمة السعودية الرياض، «في إطار استكمال للجهود والوساطة العمانية في تحقيق السلام العادل».

ويعد ذلك الزيارة الأولى التي يعلن فيها الحوثيون عن زيارة لوفد منهم الى الرياض، في ظل جهود حثيثة بالمنطقة تنخرط فيها دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية.


وأشار القيادي الحوثي علي القحوم، في تدوينة على منصة «اكس»، إلى أن وفداً عمانياً وصل الى صنعاء، صباح الخميس، برفقة القيادي الحوثي محمد عبد السلام وقيادات حوثية أخرى.

وبين أن الوفد العماني الوسيط والوفد الوطني سيغادران صنعاء على متن طائرة عمانية إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال اللقاءات السابقة التي تمت في مسقط، لأكثر من مرة مع الوفد السعودي، وقبلها في صنعاء لفترتين سابقتين، وكذلك زيارة الوفد السعودي في شهر رمضان الماضي، التي كانت زيارة معلنة والتفاؤل قائم ولازال، في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في اليمن.

وأضاف القحوم أن زيارة وفد الحوثي والوسيط العماني إلى السعودية تأتي في هذا السياق، كما أن المواضيع، التي سيتم مناقشتها مع السعوديين بجهود ووساطة عمانية على أولوياتها الملفات الإنسانية وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين اليمنيين في كل الجمهورية اليمنية وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وإعادة الإعمار وصولًا إلى الحل السياسي الشامل، حد تعبيره

 

 

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