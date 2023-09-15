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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقة باربي .. نيكول سعفان بإطلالة وردية

صدى البلد

نشرت عارضة الأزياء اللبنانية نيكول سعفان مجموعة من الصور ، وهى ترتدي فستان أنيقًا باللون الوردي على طريقة باربي ، ذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام.
 

وعلقت نيكول : هل فات الأوان للانضمام إلى عربة باربي".

 

 

الإحتفال بعيد ميلاد طارق العريان:


وكانت نيكول سعفان بعيد ميلاد زوجها طارق العريان بطريقتها الخاصة .
 

حيث شاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمع أبرز الصورالتى جمعتها بطارق العريان ، وعلقت ، قائلة: "أكثر يوم مميز في السنة.. أتمنى لك أسعد أعياد الميلاد يا حبي. إلى العديد من الذكريات.

 

طارق العريان يحتفل بذكرى زواجه:
 

و احتفل المخرج طارق العريان مؤخرًا  بالذكرى السنوية الرابعة لزواجه من نيكول سعفان .
ونشر العريان،مجموعة من الصور ، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" تجمعه بزوجته نيكول سعفان معلقاً: "أربع سنوات معك والعمر كله.
 

وبدأ خبر ارتباط طارق العريان ونيكول سعفان فى شتاء 2020، حيث اجتمع الثنائي بصورة واحدة، وتابعوا بعضهما على موقع "إنستجرام"، وظهروا بعدها فى عدة مناسبات مختلفة ، ثم شاركوا صوراً لهما على السوشيال ميديا ليؤكدان على علاقتهما وارتباطهما بشكل رسمي.
 

وتتميز عارضة الأزياء نيكول سعفان بإطلالات أنيقة ومميزة والتي دائمًا تثير بها الجدل بأنوثتها ، حيث أنها تعتمد دايمًا اختيارالملابس والفساتين التى تبرز جمالها ورشاقتها .

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