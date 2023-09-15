القوات الأمريكية تستأنف طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر

أعلنت متحدثة عسكرية أمريكية أن الولايات المتحدة استأنفت طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر بعد توقّفها في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد. لكنها أوضحت بأن الأنشطة الأخرى لا تزال متوقفة.

وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "يمكننا أن نؤكد أن القوات الأمريكية في النيجر بدأت طلعات الاستخبار والمراقبة والاستطلاع لرصد أي تهديدات بغرض حماية القوات".

وقالت "لقد حصلنا على موافقات من السلطات المختصة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تحتفظ على الدوام بالحق في إجراء عمليات لحماية قواتنا وأفرادنا، إذا اقتضى الأمر".

وأضافت المتحدثة إنه في حين استؤنفت الطلعات الجوية، لم تستؤنف أنشطة أخرى مع القوات النيجرية على غرار التدريبات الأمنية والتعاون في مكافحة الإرهاب، وهي نواح رئيسية في الجهود الأمريكية لمساعدة منطقة الساحل في محاربة الجماعات الإرهابية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأسبوع الماضي إنها بصدد تنفيذ عمليّة إعادة تموضع لقوّاتها من القاعدة الجوّية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوّية 201 في أجاديز، واصفة الخطوة بأنها "إجراء احترازي".

وتنشر واشنطن نحو 1100 عسكري في البلاد، لكن وزارة الدفاع تقول إنهم يلازمون في الغالب قواعدهم منذ استيلاء الجيش على السلطة.

وأطاح عناصر من الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في 26 يوليو واحتجزوه مع عائلته. كما طالبوا السفير الفرنسي بمغادرة البلاد .