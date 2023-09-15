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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة تفوق التوقعات للناتج الصناعي ومبيعات التجزئة بالصين خلال أغسطس

صدى البلد

نما الناتج الصناعي بوتيرة أعلى من التوقعات في أغسطس، في إشارة إلى الدور الإيجابي الذي لعبته موجة إجراءات الدعم الأخيرة في تحقيق الاستقرار للتعافي الاقتصادي المتعثر.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الجمعة الخامس عشر من سبتمبر ، ارتفع الإنتاج الصناعي بنحو 4.5% في أغسطس  على أساس سنوي، مقابل زيادة بنسبة 3.7% في يوليو ، ومقارنة بتوقعات زيادة بنسبة 3.9%.

أما مبيعات التجزئة فارتفعت بنحو 4.6% الشهر الماضي في أسرع وتيرة منذ مايو ، ومقابل مستويات 2.5% في يوليو.

أما استثمارات الدخل الثابت فزادت بنحو 3.2% على أساس سنوي، لكنها مستويات دون التوقعات بنحو 0.1%، كما أنها وتيرة أقل من توقعات المحللين عند 3.4%.

وسجل معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين مستويات 5.2%، فيما لم تكشف بكين عن بيانات البطالة بين الشباب.

وكانت الصين أعلنت الشهر الماضي أنها ستتوقف عن الكشف على أرقام البطالة بين الشباب من سن 16 إلى 24 عاماً.
              
وجاءت بيانات  في أعقاب زيادة الإقراض المصرفي عن المتوقع وتقلص انخفاض الصادرات والواردات بالإضافة إلى تراجع انكماش الأسعار.
              
كما عادت مبيعات سيارات الركاب في الصين إلى النمو في أغسطس آب مقارنة بالعام السابق، إذ عززت التخفيضات والإعفاءات الضريبية الأكبر للسيارات الصديقة للبيئة والكهربائية معنويات المستهلكين.

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