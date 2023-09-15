نجوم ليلة الزمن الجميل يلتقطون الصور التذكارية بعد نجاح الحفل

أقيم، أمس الخميس حفل غنائى ضخم على مسرح بنش مارك بالسعودية ضمن فعاليات موسم جدة.



وأحيا هذا الحفل كل من محمد ثروت وعفاف راضى وميادة الحناوى، حيث قدم كل منهما فقرة غنائية قدم فيها العديد من أشهر أغانيه القديمة والتى تفاعل معها الجمهور.



وبعد انتهاء الحفل حرص المطربون على التقاط الصور التذكارية مع القائمون على الحفل وأيضا كل من نجل محمد ثروت وابنة عفاف راضي والتى شاركتها الغناء فى مجموعة من أشهر أغانيها.





تركي آل الشيخ يعلن عن حفل ليلة من زمن الفن الجميل

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"إنستجرام"، عن إقامة حفل جديد بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" وذلك يوم 14 سبتمبر، بمسرح بنش مارك في مدينة جدة، بمشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، والفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي.

وشارك المطرب محمد ثروت بالحفل بجانب الفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي في تقديم عدد من الأغاني الخاصة بهم، وعدد من الأغاني التراثية التي تحمل قيماً ومعاني وذكريات رائعة.