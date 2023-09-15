محافظة البحر الأحمر: نسعى لتحقيق تطلعات السكان وتوفير بيئة حضرية بالغردقة

تستمر أعمال التطوير والمرمى في شوارع مدينة الغردقة، بتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة، تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة حياة السكان.

قسم المشروعات بالمدينة قام اليوم بمتابعة وتنفيذ أعمال الرصف في شارع خلف مكتب بريد الدهار الرئيسي، بالإضافة إلى أعمال الإنارة العامة في منطقة مبارك ٧ وأعمال رد الشيء لمكانه الأصلي. هذا يعكس التزام المدينة بتحسين بنية الطرق وتوفير أماكن آمنة ومريحة للمواطنين.

كما استمرت المدينة في أعمال رفع كفاءة بعض شوارعها، حيث تم تنفيذ أعمال مرمى لتلك الشوارع، وذلك استعدادًا لإدراجها ضمن خطة التطوير المستقبلية. يأتي هذا في إطار جهود المدينة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وجعلها أكثر فعالية وجاذبية.

تعكس هذه الجهود الدائمة التفاني في تحقيق تطلعات السكان وتوفير بيئة حضرية تتميز بالجودة والسلامة. وتؤكد المدينة على أهمية متابعة نسب التنفيذ والارتقاء بمعايير البنية التحتية للمدينة.