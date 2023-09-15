وكيل صحة القليوبية : تكثيف المرور على المنشآت الغذائية وثلاجات الطعوم

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ضرورة وضع خطة عمل خاصة بمديري الإدارات خلال الفترة القادمة، تعتمد على عدة محاور أهمها التقييم الذاتي لكل إدارة صحية، ووضع رؤية للأهداف المطلوبة، وكيفية الوصول إليها.

جاء ذلك خلال ترأس وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا تنظيميا بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، والدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات.



ووجه وكيل الوزارة بتكليف مديري الإدارات باختيار 5 أماكن على مستوى من التميز من وحدات ومراكز الرعاية الأولية للتسجيل في هيئة الاعتماد ، والتأكيد على تفعيل العيادات التخصصية المسائية بالوحدات الصحية، والاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة بكافة التخصصات، لتحسين الموارد الاقتصادية للمنشآت الصحية.



كما أوصى وكيل الوزارة بضرورة رفع مؤشرات الأداء الخاصة بأعمال تنظيم الأسرة، وألا تقل نسبة مسخدمي وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى عن 30% من إجمالي عدد المنتفعات وتفعيل حركة الملف داخل الوحدات والمراكز الطبية ، وإنشاء ملفات جديدة لجميع المترددين، استعدادا للانضمام للتأمين الصحي الشامل.



ووجه بتكثيف المرور من قبل مراقبي الأغذية على المنشآت الغذائية وتكليف مسئول التطعيمات بتشكيل لجنة للمرور على ثلاجات الطعوم بالمحافظة وكذلك الاهتمام بوسائل السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصحية.