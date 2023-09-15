الأهلي واتحاد العاصمة.. كاف يختار مصطفى عبده للمشاركة في مراسم كأس السوبر

أختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي الأسبق، للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الإفريقي، خلال المباراة التي تجمع الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الجمعة.

وجاء اختيار الـ«كاف» لمصطفى عبده للمشاركة في تقديم كأس البطولة؛ نظرا لتاريخه الكبير وكونه أحد أبرز اللاعبين في القارة.

وسيقوم مصطفى عبده بالدخول إلى أرض الملعب قبل ٢٠ دقيقة من انطلاق المباراة حاملا كأس البطولة، ويشاركه حاج عدلان نجم الكرة الجزائرية الأسبق.

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.