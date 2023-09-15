1.215 مليار دولار مساعدات.. فرانس برس: مصر تساهم في أولويات الأمن القومي الأمريكي

أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وافقت على القسم الأكبر من مساعدتها السنوية المخصصة لمصر، مشدداً على دور القاهرة "الحاسم" على المستوى الإقليمي، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة.

وتبلغ قيمة هذه المساعدة 1.215 مليار دولار، في ثالث عام على التوالي تحت قيادة إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وافق على هذه الحزمة من المساعدات.

وأضاف طالباً عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس أن "هذا القرار يعكس مساهمة مصر النوعية في أولويات الأمن القومي الأمريكي".

وأوضح أن مصر تؤدي "دوراً حاسماً في الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الإقليميين" بين إسرائيل والفلسطينيين خصوصاً وفي جاريها السودان وليبيا عموماً.

وأصبحت مصر مستفيداً رئيسياً من المساعدات العسكرية الأمريكية منذ عام 1980.

وتتألف حزمة المساعدات العسكرية من شق لا تسري عليه أية قيود قيمته 980 مليون دولار.